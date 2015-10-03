Галиева (Хусаинова) Фаурия Наиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиева (Хусаинова) Фаурия Наиловна

Место рождения

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР

Дата рождения

02.07.1945

Дата смерти

03.10.2015

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1945

Отец: Хусаинов Наиль Сафиуллович

Мать: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.10.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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