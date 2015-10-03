Галиева (Хусаинова) Фаурия Наиловна
Место рожденияс.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Дата рождения02.07.1945
Дата смерти03.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.10.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно