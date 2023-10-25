Судаев Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаев Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.2013

Дочь: Судаева Ева Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.2022

Дочь: Судаева Мия Алексеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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