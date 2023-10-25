Судаев Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.2013
Дочь: Судаева Ева Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.2022
Дочь: Судаева Мия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности