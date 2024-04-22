Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1866 ст.

Отец: Сорокин Егор Димитриевич

Мать: Сорокина Фёкла Ивановна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.04.1884 ст.

Муж: Щербинин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.

Дочь: Щербинина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Щербинин Николай Филиппович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.07.1890 ст.

Сын: Щербинин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Филиппович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Крещение 03.07.1890, Рождество-Богородицкая церковь, Чёрмозский (Чёрмоз) завод.
Рождение ребёнка
11.11.1891 ст.

Дочь: Метлова Стефанида Николаевна

Отец ребёнка: Щербинин Николай Филиппович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.

Сын: Щербинин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Филиппович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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