Щербинина (Сорокина) Анна Георгиевна (Егоровна)
Место рождения
Дата рождения15.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1866 ст.
Отец: Сорокин Егор Димитриевич
Мать: Сорокина Фёкла Ивановна
Бракосочетание
20.04.1884 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.
Дочь: Щербинина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Щербинин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
02.07.1890 ст.
Сын: Щербинин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Филиппович
Крещение 03.07.1890, Рождество-Богородицкая церковь, Чёрмозский (Чёрмоз) завод.
Рождение ребёнка
11.11.1891 ст.
Дочь: Метлова Стефанида Николаевна
Отец ребёнка: Щербинин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.
Сын: Щербинин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Филиппович
Смерть
Неизвестно