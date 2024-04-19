Новицкий Мячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Мячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Витольд Мячеславович

Мать ребёнка: Новицкая (Шубина) Норберта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Вацлав Мячеславович

Мать ребёнка: Новицкая (Шубина) Норберта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Богуслава Мячеславовна

Мать ребёнка: Новицкая (Шубина) Норберта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богуслава

Мать ребёнка: не указана

Участие в бою
Около 1944
Екабпилс, Jēkabpils novads
Рождение ребёнка
25.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новицкая (Шубина) Норберта

Александрово, Миорский район, Витебская область
Смерть
Около 1944
Екабпилс, Jēkabpils novads
Во во время мобилизации (1944г.) забрали на фронт. Дошёл до Латвии и в одном из бою был тяжело ранен и умер. Похоронен в г. Екабпилс (ранее Крустопилс)

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