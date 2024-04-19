Новицкий Мячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Витольд Мячеславович
Мать ребёнка: Новицкая (Шубина) Норберта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Вацлав Мячеславович
Мать ребёнка: Новицкая (Шубина) Норберта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Богуслава Мячеславовна
Мать ребёнка: Новицкая (Шубина) Норберта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богуслава
Мать ребёнка: не указана
Участие в бою
Около 1944
Рождение ребёнка
25.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новицкая (Шубина) Норберта
Александрово, Миорский район, Витебская область
Смерть
Около 1944
Во во время мобилизации (1944г.) забрали на фронт. Дошёл до Латвии и в одном из бою был тяжело ранен и умер. Похоронен в г. Екабпилс (ранее Крустопилс)