Жорин Алексей Софронович
Место рождения
Дата рождения12.02.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884 ст.
Крещение
15.02.1884 ст.
Восприемник
05.02.1902 ст.
Николай Васильевич Жорин
Восприемник
02.11.1903 ст.
Екатерина Васильева (Жорина) Жорина
Восприемник
03.07.1905 ст.
Михаил Васильевич Жорин
Восприемник
26.09.1910 ст.
Пелагея Матвеевна Жорина
Военная служба
Около 1917
Род войск: артиллерия Воинское звание: мл. фейерверкер 41-я артиллерийская бригада ранен 14.08.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно