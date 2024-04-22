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Жорин Алексей Софронович

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884 ст.

Отец: Жорин Софроний Егорович

Мать: Жорина Анастасия Михайловна

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
15.02.1884 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
05.02.1902 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Николай Васильевич Жорин
Восприемник
02.11.1903 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Екатерина Васильева (Жорина) Жорина
Восприемник
03.07.1905 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Михаил Васильевич Жорин
Восприемник
26.09.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пелагея Матвеевна Жорина
Военная служба
Около 1917
Род войск: артиллерия Воинское звание: мл. фейерверкер 41-я артиллерийская бригада ранен 14.08.1917
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорина Елизавета Арефьевна

Смерть
Неизвестно
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