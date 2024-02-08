Елисеев Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1960
Дата смерти08.02.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1960
Рождение ребёнка
11.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева (Малютина) Ольга Анатольевна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.05.1987
Дочь: Елисеева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Елисеева (Малютина) Ольга Анатольевна
Смерть
08.02.2024