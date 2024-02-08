Елисеев Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1960

Дата смерти

08.02.2024

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1960

Отец: Елисеев Юрий Васильевич

Мать: Елисеева (Соколова) Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
11.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева (Малютина) Ольга Анатольевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.05.1987

Дочь: Елисеева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Елисеева (Малютина) Ольга Анатольевна

Смерть
08.02.2024

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