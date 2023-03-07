Блохина Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Сергей Константинович
Отец ребёнка: Блохин Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Александр Константинович
Отец ребёнка: Блохин Константин Степанович
Рождение ребёнка
22.09.1915
Сын: Блохин Николай Константинович
Отец ребёнка: Блохин Константин Степанович
Смерть
Неизвестно