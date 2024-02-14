Бакиров Хамза
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Бакиров Фахирьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакирова Хасби
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Бакирова) Махдума
Мать ребёнка: Бакирова Хасби
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакирова Хасби
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гимадиева (Бакирова) Нажия
Мать ребёнка: Бакирова Хасби
Смерть
Неизвестно