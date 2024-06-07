Лунин Иван Козьмин 25.03.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунин Иван Козьмин

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

25.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1886

Отец: Лунин Козьма Пантелеев

Мать: Анна Михайлова

Михайловская
Упоминание
Неизвестно
МК 1886 лист 415об
Бракосочетание
09.01.1911

Жена: Лунина (Лунина) Мария Сергеева

Якушево
Рождение ребёнка
?.07.1913

Сын: Лунин Александр Иванов

Мать ребёнка: Лунина (Лунина) Мария Сергеева

Рождение ребёнка
26.03.1915

Дочь: (Лунина) Галина Иванова

Мать ребёнка: Лунина (Лунина) Мария Сергеева

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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