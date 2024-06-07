Лунин Иван Козьмин
Место рожденияМихайловская
Дата рождения25.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1886
Отец: Лунин Козьма Пантелеев
Мать: Анна Михайлова
Михайловская
Упоминание
Неизвестно
МК 1886 лист 415об
Бракосочетание
09.01.1911
Якушево
Рождение ребёнка
?.07.1913
Мать ребёнка: Лунина (Лунина) Мария Сергеева
Рождение ребёнка
26.03.1915
Дочь: (Лунина) Галина Иванова
Мать ребёнка: Лунина (Лунина) Мария Сергеева
Михайловская
Смерть
Неизвестно