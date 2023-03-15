Чепик (Росолова) Васса Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепик (Росолова) Васса Филиппова

Чепик (Росолова) Васса Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

19.02.1768

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Чепик Тимофей Корнилиев

Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров

Бракосочетание
08.10.1725

Муж: Чепик Корнилий Прохоров

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Чепик Никифор Росолов

Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров

Рождение ребёнка
1730

Сын: Чепик Алексей Корнилиев

Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров

Рождение ребёнка
1732

Сын: Чепик Василий Корнилиев

Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров

Рождение ребёнка
06.04.1736

Сын: Чепик Евтихий Корнилиев

Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров

Рождение ребёнка
27.02.1739

Дочь: Марина Корнилиева

Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров

Рождение ребёнка
13.04.1743

Сын: Чепик Мартин Корнилиев

Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров

Рождение ребёнка
24.11.1745

Дочь: Екатерина Корнилиева

Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров

Смерть
19.02.1768
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close