Чепик (Росолова) Васса Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти19.02.1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров
Бракосочетание
08.10.1725
Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров
Рождение ребёнка
06.04.1736
Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров
Рождение ребёнка
27.02.1739
Дочь: Марина Корнилиева
Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров
Рождение ребёнка
13.04.1743
Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров
Рождение ребёнка
24.11.1745
Дочь: Екатерина Корнилиева
Отец ребёнка: Чепик Корнилий Прохоров
Смерть
19.02.1768