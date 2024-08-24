Стефан Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1713 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: Федот Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Пименова

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Анна Пименова

Смерть
После 1762
Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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