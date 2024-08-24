Стефан Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Отец: Федот Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Пименова
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Анна Пименова
Смерть
После 1762
Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)