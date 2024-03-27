Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович

Место рождения

Святодуховка(Ворошиловка, Любимовка) Гуляйпольский район

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мута Игнат Петрович

Мать: Мута (Белобровенкова?) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мута Николай Иосифович

Мать ребёнка: Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)

Смерть
Неизвестно

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