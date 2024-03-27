Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович
Место рожденияСвятодуховка(Ворошиловка, Любимовка) Гуляйпольский район
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)
Смерть
Неизвестно