Кваченков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1904 ст.
Дата смерти20.11.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904 ст.
Крещение
08.09.1904 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1907 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
21.11.1907 ст.