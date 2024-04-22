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Кваченков Михаил Алексеевич

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

05.09.1904 ст.

Дата смерти

20.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904 ст.

Отец: Кваченков Алексей Иванов

Мать: Кваченкова Пелагея Семенова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
08.09.1904 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
20.11.1907 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
21.11.1907 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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