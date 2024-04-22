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Вохмянина Пелагея Михайлова

Место рождения

Синцовская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1731

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1706

Сын: Кырченов Филимон Андреевич

Отец ребёнка: Кырченов Андрей Кириллович

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Синцовская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кырченов Акинфей Андреевич

Отец ребёнка: Кырченов Андрей Кириллович

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кырченова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Кырченов Андрей Кириллович

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кирченов Пимен Андреевич

Отец ребёнка: Кырченов Андрей Кириллович

Кырченовский поч. Орловский у. Вятская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кырченов Андрей Кириллович

Смерть
1787
Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
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