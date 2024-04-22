Вохмянина Пелагея Михайлова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1706
Сын: Кырченов Филимон Андреевич
Отец ребёнка: Кырченов Андрей Кириллович
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кырченов Акинфей Андреевич
Отец ребёнка: Кырченов Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кырченова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Кырченов Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Кырченов Андрей Кириллович
Кырченовский поч. Орловский у. Вятская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787