Валентеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1941

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941

Отец: Валентеев Георгий Нестерович

Мать: Валентеева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2017

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