Валентеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1941
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941
Отец: Валентеев Георгий Нестерович
Мать: Валентеева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2017