Голотвина Матрёна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Рождение ребёнка
22.06.1946
Дочь: Летягина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Летягин Иван
Жилино, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голотвин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голотвин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голотвин Василий Тихонович
Смерть
Неизвестно