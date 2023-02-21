Голотвина Матрёна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голотвина Матрёна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1946

Дочь: Летягина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Летягин Иван

Жилино, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотвин Сергей Тихонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотвин Николай Тихонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотвин Василий Тихонович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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