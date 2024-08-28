Кошкина Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Соколовская (Кошкина) Матрона Кононовна
Отец ребёнка: Кошкин Конон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Кошкин Прокопий Кононович
Отец ребёнка: Кошкин Конон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Кошкин Конон Иванович
Смерть
Неизвестно