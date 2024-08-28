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Кошкина Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Конон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Соколовская (Кошкина) Матрона Кононовна

Отец ребёнка: Кошкин Конон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кошкин Прокопий Кононович

Отец ребёнка: Кошкин Конон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Кошкин Илья Кононович

Отец ребёнка: Кошкин Конон Иванович

Смерть
Неизвестно

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