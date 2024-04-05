Лисицкий Серафим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907
Отец: Лисицкий Ефим Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисицкая Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисицкая Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лисицкий Борис Серафимович
Мать ребёнка: Лисицкая Елизавета Григорьевна
Смерть
Неизвестно