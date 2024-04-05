Лисицкий Серафим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицкий Серафим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907

Отец: Лисицкий Ефим Кирилов

Мать: Лисицкая Антонина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицкая Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицкая Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицкая Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лисицкий Борис Серафимович

Мать ребёнка: Лисицкая Елизавета Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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