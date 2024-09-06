Колотева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Колотев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Колотев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Колотева Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Колотев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Колотева Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Колотев Владимир Васильевич