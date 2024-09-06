Колотева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1980

Сын: Колотев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Колотев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Колотева Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Колотев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Колотева Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Колотев Владимир Васильевич

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