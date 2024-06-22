Игнатьев Владимир Иванович 08.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьев Владимир Иванович

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Место рождения

Жажлево, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.05.1949

Дата смерти

27.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1949

Отец: Игнатьев Иван Иванович

Мать: Игнатьева (Ломтева) Татьяна Сергеевна

Жажлево, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Ярославский клуб ДОСААФ
Образование
Неизвестно
горПТУ г. Ярославль
Образование
По 1973
Кременчугское летное училище
Смерть
27.03.1991
Шпицберген, Норвегия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Игнатовское кладбище

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