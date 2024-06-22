Игнатьев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения08.05.1949
Дата смерти27.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Ярославский клуб ДОСААФ
Образование
Неизвестно
горПТУ г. Ярославль
Образование
По 1973
Кременчугское летное училище
Смерть
27.03.1991
Шпицберген, Норвегия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Игнатовское кладбище