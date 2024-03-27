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Ганиев Исламгали Ганиевич

Место рождения

д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия

Дата рождения

1888

Дата смерти

01.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гани

Мать: не указана

д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Бракосочетание
1914

Жена: Ганиева Галима Гиндалифовна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
21.06.1915

Сын: Ганиев Адгам Исламгалиевич

Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна

с.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ганиев Анвар Исламгалиевич

Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна

Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ганиев Фарид Исламгалиевич

Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна

д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1929

Сын: Ганиев Хамит Исламгалиевич

Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна

Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
10.06.1937

Дочь: Исаева Сатыга Исламгалиевна

Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна

Деревня Бишкази, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Ахмет

Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна

Смерть
01.03.1943
Бухара, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Деревня Бишкази, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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