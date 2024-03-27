Ганиев Исламгали Ганиевич
Место рожденияд.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Дата рождения1888
Дата смерти01.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1888
Отец: Гани
д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Бракосочетание
1914
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
21.06.1915
Сын: Ганиев Адгам Исламгалиевич
Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна
с.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ганиев Анвар Исламгалиевич
Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна
Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ганиев Фарид Исламгалиевич
Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна
д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1929
Сын: Ганиев Хамит Исламгалиевич
Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна
Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
10.06.1937
Дочь: Исаева Сатыга Исламгалиевна
Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна
Деревня Бишкази, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганиев Ахмет
Мать ребёнка: Ганиева Галима Гиндалифовна
Смерть
01.03.1943
Бухара, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Деревня Бишкази, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия