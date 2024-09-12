Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1963

Отец: Грибачев Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ключников Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1986

Сын: Кузнецов Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Ключников Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1997

Дочь: Шевченко (Ключникова) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Ключников Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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