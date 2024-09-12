Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1963
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1963
Отец: Грибачев Анатолий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключников Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Ключников Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1986
Сын: Кузнецов Анатолий Юрьевич
Отец ребёнка: Ключников Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1997
Дочь: Шевченко (Ключникова) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Ключников Андрей Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург