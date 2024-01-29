Константинов Иннокентий 2 Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Константинова Дарья Иннокентьевна
Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 41
Поручитель
17.01.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Рождение ребёнка
15.06.1882 ст.
Дочь: Константинова Агрипина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно