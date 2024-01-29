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Константинов Иннокентий 2 Иванович

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Константинов Иван Евфремович

Мать: Константинова Екатерина

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Константинова Дарья Иннокентьевна

Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 41
Поручитель
17.01.1882 ст.
Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Рождение ребёнка
15.06.1882 ст.

Дочь: Константинова Агрипина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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