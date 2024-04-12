Савельева Татьяна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Савельев Ефим Матвеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Савельев Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Савельев Ефим Матвеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Савельев Игнатий Ефимович
Отец ребёнка: Савельев Ефим Матвеевич
Смерть
Неизвестно