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Савельева Татьяна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Савельев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Савельев Ефим Матвеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Савельев Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Савельев Ефим Матвеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Савельев Игнатий Ефимович

Отец ребёнка: Савельев Ефим Матвеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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