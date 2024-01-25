Куртыгин Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1971
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1995
Рождение ребёнка
14.11.1997
Дочь: (Куртыгина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Куртыгина (Богданова) Жанна Олеговна
Рождение ребёнка
20.07.2002
Сын: Куртыгин Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Куртыгина (Богданова) Жанна Олеговна