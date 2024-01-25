Куртыгин Сергей Анатольевич 11.07.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куртыгин Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1971

Отец: Куртыгин Анатолий Владимирович

Мать: Куртыгина (Орлова) Лидия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1995

Жена: Куртыгина (Богданова) Жанна Олеговна

Рождение ребёнка
14.11.1997

Дочь: (Куртыгина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Куртыгина (Богданова) Жанна Олеговна

Рождение ребёнка
20.07.2002

Сын: Куртыгин Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Куртыгина (Богданова) Жанна Олеговна

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