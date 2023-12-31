Канбаров Евстрат Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канбаров Евстрат Филатов

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1687

Дата смерти

1711

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Канбаров Филат Тарасов

Мать: Канбарова Фёкла Тимофеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Аксинья Евстратова

Мать ребёнка: Канбарова Гликерия Алексеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канбарова Гликерия Алексеева

Смерть
1711
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
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