Канбаров Евстрат Филатов
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1687
Дата смерти1711
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Канбаров Филат Тарасов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Аксинья Евстратова
Мать ребёнка: Канбарова Гликерия Алексеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1711
Пушкарская слобода Тамбовский уезд