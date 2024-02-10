Колобова (Матвеевская) Кристинья Семёновна
женский, родилась 1914
умерла 1994
МатьМатвеевская (Максимова) Матрона Ксенофонтовна1893 ст. г.р.
ОтецМатвеевский Семён ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Колобов ПавелНеизвестно г.р.
Максимов Михаил АртемьевичНеизвестно г.р.
Дети
(Колобова) Лидия Павловна1937 г.р.
(Колобова) Любовь ПавловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колобова) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Колобов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобов Павел
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Колобова) Лидия Павловна
Отец ребёнка: Колобов Павел
Смерть
1994