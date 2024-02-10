Колобова (Матвеевская) Кристинья Семёновна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Колобова (Матвеевская) Кристинья Семёновна

Автор
НА
Аксёнова (Якимова) Н.

женский, родилась 1914

умерла 1994

Мать
Матвеевская (Максимова) Матрона Ксенофонтовна1893 ст. г.р.
Отец
Матвеевский Семён ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Колобов ПавелНеизвестно г.р.
Максимов Михаил АртемьевичНеизвестно г.р.
Дети
(Колобова) Лидия Павловна1937 г.р.
(Колобова) Любовь ПавловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Матвеевский Семён Иванович

Мать: Матвеевская (Максимова) Матрона Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колобова) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Колобов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобов Павел

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Колобова) Лидия Павловна

Отец ребёнка: Колобов Павел

Смерть
1994

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