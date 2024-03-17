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Елена Никифорова

Место рождения

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.05.1862

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1862

Отец: Никифор Ильин

Мать: Акилина Кириллова

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Крещение
22.05.1862
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемники: проживающий Гдовский мещанин в д. Залосенье Федор Михайлов и д. Большого Перевоза престьянина Ивана Прокопьева жена Пелагея Ильина (родная сестра Никифора Ильина).

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