Елена Никифорова
Место рождения
Дата рождения18.05.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1862
Отец: Никифор Ильин
Мать: Акилина Кириллова
Крещение
22.05.1862
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемники: проживающий Гдовский мещанин в д. Залосенье Федор Михайлов и д. Большого Перевоза престьянина Ивана Прокопьева жена Пелагея Ильина (родная сестра Никифора Ильина).