Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова) 1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осенчугов (Бобков) Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осенчугов Фёдор

Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бобков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей

Вязовка
Рождение ребёнка
11.11.1886

Сын: Осенчугов Филипп

Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей

Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Параскева Возможный Родственник

Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей

Рождение ребёнка
1902

Сын: Осенчугов Михаил

Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей

Смерть
Неизвестно

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