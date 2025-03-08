Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осенчугов Фёдор
Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей
Вязовка
Рождение ребёнка
11.11.1886
Сын: Осенчугов Филипп
Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Параскева Возможный Родственник
Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей
Рождение ребёнка
1902
Сын: Осенчугов Михаил
Отец ребёнка: Осенчугов (Бобков) Матвей
Смерть
Неизвестно