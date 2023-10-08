Айнагуль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайырбеков Альфия Амановна
Отец ребёнка: Керимжанов Аман Сайырбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайырбеков Нурдан Аманович
Отец ребёнка: Керимжанов Аман Сайырбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайырбеков Айдан Аманович
Отец ребёнка: Керимжанов Аман Сайырбекович
Бракосочетание
Неизвестно