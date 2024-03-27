Аитова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аитова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аитов Исхак

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аитов Исхак

Смерть
Неизвестно

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