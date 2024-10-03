Ирина Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Фрол
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: (Гусева) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: (Гусева) Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: (Гусева) Ульяна Алексеева
Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович
Смерть
Неизвестно