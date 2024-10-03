Ирина Фролова Около 1675 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Фрол

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: (Гусева) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: (Гусева) Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Гусев Кузьма Алексеев

Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: (Гусева) Ульяна Алексеева

Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Гусев Гавриил Алексеев

Отец ребёнка: Гусев Алексей Владимирович

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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