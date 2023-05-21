Пертуева Пелагея Ф.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пертуева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пертуев Михайло Архипович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пертуева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Пертуев Михайло Архипович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Пертуев Михайло Архипович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Пертуев Михайло Архипович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно