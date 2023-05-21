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Пертуева Пелагея Ф.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пертуева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пертуев Михайло Архипович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пертуева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Пертуев Михайло Архипович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пертуев Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Пертуев Михайло Архипович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пертуев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Пертуев Михайло Архипович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Михайло Архипович

Смерть
Неизвестно
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