Семен
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Семенов Петр
Мать ребёнка: не указана
Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1853 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана