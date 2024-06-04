Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен

Место рождения

Островно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1852 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Островно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Семенов Петр

Мать ребёнка: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Островно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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