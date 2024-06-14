Спиридонова Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Яков Иванович [Акинфиев] и Прокопий Спиридонович [Спиридонов], по невесте: деревни Подвязье кр. Дмитрий Павлович и деревни Павловской... Показать все
Смерть
После 1860
нет в ИР 1863