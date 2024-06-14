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Спиридонова Ирина Павловна

Место рождения

Подвязье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Подвязье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
06.11.1860 ст.

Муж: Спиридонов Виктор Сергеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Яков Иванович [Акинфиев] и Прокопий Спиридонович [Спиридонов], по невесте: деревни Подвязье кр. Дмитрий Павлович и деревни Павловской... Показать все
Смерть
После 1860
нет в ИР 1863

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