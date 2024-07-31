Клюева (Коротеева) Мария Ивановна
Место рожденияСело Большие-Угоны Курской области
Дата рождения1878
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клюев) Пияша
Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Федор
Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Роман Иванович
Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клюев) Надежда
Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Юра
Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1921
Дочь: Найденкова (Клюева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно