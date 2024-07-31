Клюева (Коротеева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Коротеева) Мария Ивановна

Место рождения

Село Большие-Угоны Курской области

Дата рождения

1878

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Василий Иванович

Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клюев) Пияша

Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Федор

Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Роман Иванович

Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клюев) Надежда

Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Юра

Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
?.01.1921

Дочь: Найденкова (Клюева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Клюев Иван Алексеевич

Смерть
1970
Похороны
Неизвестно

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