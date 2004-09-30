Иванов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1946
Дата смерти30.09.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1946
Военная служба
Между 1964 и 2002
Бракосочетание
Между 1968 и 1970
Получение воинского звания/чина
Между 1968 и 2001
Дослужился от лейтенанта до генерал-лейтенанта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Фёдоровна
Смерть
30.09.2004
Похороны
02.10.2004
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбище