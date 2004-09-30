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Иванов Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

30.06.1946

Дата смерти

30.09.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
Между 1964 и 2002
Бракосочетание
Между 1968 и 1970

Жена: Иванова Валентина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Получение воинского звания/чина
Между 1968 и 2001
Дослужился от лейтенанта до генерал-лейтенанта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.2004
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
02.10.2004
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбище
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