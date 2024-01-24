Пермякова Валентина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литовченко Никита
Рождение ребёнка
30.01.1979
Сын: Пермяков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пермяков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Пермяков Михаил
Смерть
Неизвестно