Архипова Капитолина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013