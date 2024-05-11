Архипова Капитолина 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архипова Капитолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Григорий Матвеевич

Смерть
2013

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