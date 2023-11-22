Плеханова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1943
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1943
Отец: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
03.05.1962
Дочь: Плеханова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич
Рождение ребёнка
10.06.1964
Дочь: Плеханова Марна Васильевна
Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич
Рождение ребёнка
16.08.1967
Дочь: Плеханова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич
Рождение ребёнка
16.09.1972
Дочь: Плеханов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич
Рождение ребёнка
28.04.1974
Дочь: Плеханова Натлья Васильевна
Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич