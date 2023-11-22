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Плеханова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1943

Отец: Ковалёв Иван Семёнович

Мать: Ковалёва Акулина Павловна

Рождение ребёнка
03.05.1962

Дочь: Плеханова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич

Рождение ребёнка
10.06.1964

Дочь: Плеханова Марна Васильевна

Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич

Рождение ребёнка
16.08.1967

Дочь: Плеханова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич

Рождение ребёнка
16.09.1972

Дочь: Плеханов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич

Рождение ребёнка
28.04.1974

Дочь: Плеханова Натлья Васильевна

Отец ребёнка: Плеханов Василий Николевич

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