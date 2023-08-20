Горин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1873

Дата смерти

19.01.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1873

Отец: Горин Иван Федорович

Мать: Горина Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Савина Ефрасинья Васильевна

Мать ребёнка: Горина Матрена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горина Матрена Григорьевна

Смерть
19.01.1924
Кладбище Зворковское Московская область Орехово-Зуевсккий район Нашла на сайте rgis.mosreg.ru
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