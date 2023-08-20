Горин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1873
Дата смерти19.01.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1873
Отец: Горин Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Савина Ефрасинья Васильевна
Мать ребёнка: Горина Матрена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1924
Кладбище Зворковское Московская область Орехово-Зуевсккий район Нашла на сайте rgis.mosreg.ru