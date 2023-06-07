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(Лунева) Аграфена
(Лунева) Аграфена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лунев Никифор Петров
1801 г.р.
Мать
Ефимия
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Лунев Никифор Петров
Мать:
Ефимия
Смерть
Неизвестно
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