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Седымова Наталья Павловна

Место рождения

Сизикова, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Павел

Мать: не указана

Сизикова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.09.1870

Дочь: Седымова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.08.1873

Сын: Седымов Самойло Иванович

Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Седымов Лука Иванович

Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Седымов Василий Иванович

Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Седымов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Седымов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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