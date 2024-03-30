Седымова Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1870
Дочь: Седымова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.08.1873
Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Седымов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно