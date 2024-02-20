Жантиев Заурбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖантиев Заурбек

Жантиев Заурбек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Мать: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Смерть
1866
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close