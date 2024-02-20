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Жантиев Заурбек
Жантиев Заурбек
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Дата смерти
1866
Пол
Мужской
Отец
Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
1814 г.р.
Мать
Жантиева (Шанаева) Ибирхан Корнаковна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
Мать:
Жантиева Ибирхан Корнаковна
Смерть
1866
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