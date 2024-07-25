Смирнова Мария Панферова (Парфирьева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Смирнов Панфер ( Парфир)
Мать: не указана
Парфеньева/Панферова/ Парфенова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Санков Петр Павлович
Отец ребёнка: Санков Павел Петрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Санков Федр Павлович
Отец ребёнка: Санков Павел Петрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Санкова Матрона Павловна
Отец ребёнка: Санков Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1867
Дочь: Санкова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Санков Павел Петрович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Санкова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Санков Павел Петрович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Санков Иван Павлович
Отец ребёнка: Санков Павел Петрович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Санков Александр Павлович
Отец ребёнка: Санков Павел Петрович
Смерть
Неизвестно