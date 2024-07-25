Смирнова Мария Панферова (Парфирьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Мария Панферова (Парфирьева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Смирнов Панфер ( Парфир)

Мать: не указана

Парфеньева/Панферова/ Парфенова
Рождение ребёнка
1860

Сын: Санков Петр Павлович

Отец ребёнка: Санков Павел Петрович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Санков Федр Павлович

Отец ребёнка: Санков Павел Петрович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Санкова Матрона Павловна

Отец ребёнка: Санков Павел Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1867

Дочь: Санкова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Санков Павел Петрович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Санкова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Санков Павел Петрович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Санков Иван Павлович

Отец ребёнка: Санков Павел Петрович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Санков Александр Павлович

Отец ребёнка: Санков Павел Петрович

Смерть
Неизвестно

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