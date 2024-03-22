Абрамов Федор
Место рождения
Дата рождения16.05.1901
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1901
Отец: Абрамов Иуда (Юдай)
Мать: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Назаренко Мария
Мать ребёнка: Абрамова Арина
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Арина
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Арина
Смерть
1962