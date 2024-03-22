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Абрамов Федор

Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.05.1901

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Жена

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1901

Отец: Абрамов Иуда (Юдай)

Мать: Абрамова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Назаренко Мария

Мать ребёнка: Абрамова Арина

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Арина

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Арина

Смерть
1962
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