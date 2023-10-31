Назаров Денис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Денис Васильевич

Назаров Денис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Назаров Василий Павлович

Мать: Торкина Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close