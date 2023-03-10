Солодовников Никифор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Солодовников Андрей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Попов (Солодовников) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно