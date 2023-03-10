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Солодовников Никифор Андреевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Солодовников Андрей Максимович

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Попов (Солодовников) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

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