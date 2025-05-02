Борисенков Анатолий Иванович
мужской, родился 27.09.1929, Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
умер 08.04.1996, Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
ОтецБорисенков Иван Герасимович28.09.1908 г.р.
МатьБорисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна27.12.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929
Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
1949
Военная служба
1950
Чортков, Тернопільська область
Работа или профессия
1955
Образование
1955
Образование
1957
Бракосочетание
1959
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
12.02.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1970
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.04.1996