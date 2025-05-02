Борисенков Анатолий Иванович 27.09.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисенков Анатолий Иванович

Автор
АБ
Борисенкова А.

мужской, родился 27.09.1929, Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

умер 08.04.1996, Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Отец
Борисенков Иван Герасимович28.09.1908 г.р.
Мать
Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна27.12.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929

Отец: Борисенков Иван Герасимович

Мать: Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна

Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
1949
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Школа механизации сельского хозяйства, механик

Военная служба
1950
Чортков, Тернопільська область

Работа или профессия
1955
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Бузулукское ремесленное училище механизации сельского хозяйства №13, мастер

Образование
1955

Покровское училище механизации сельского хозяйства, тракторист

Образование
1957

Погроминский сельскохозяйственный техникум Министерства совхозов РСФСР, техник-механик

Бракосочетание
1959

Жена: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Рождение ребёнка
14.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
12.02.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Бракосочетание
1970

Жена: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Смерть
08.04.1996
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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