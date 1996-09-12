Зашихина (Варнина) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихина (Варнина) Надежда Егоровна

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Место рождения

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.09.1906 ст.

Дата смерти

12.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.09.1906
Рождение
05.09.1906 ст.

Отец: Варнин Егор (Георгий) Федорович

Мать: Дарья Евфимиева

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Зашихин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Зашихин Григорий Михайлович

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1935

Дочь: Коркунова Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Зашихин Григорий Михайлович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зашихин Григорий Михайлович

Смерть
12.09.1996
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
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